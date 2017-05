Live Vanaf 19 uur gemeenteraad in Oostende: subsidies jeugd KVO ter discussie

13:40

Twaalf interpellaties

Op de agenda staan twaalf interpellaties. Patrick De Vyt (Vlaams Belang) wil meer weten over de opvolging van de groepsverkrachting van een minderjarig meisje door Irakezen, Collins Nweke (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA) stellen vragen over de herstellingswerken aan de Rock Strangers, Natacha Waldmann (Groen) en Björn Anseeuw interpelleren over de subsidies aan de jeugdwerking van KVO. Björn Anseeuw en Christian Verougstraete (Vlaams Belang) dienden een interpellatie in over de moeilijke integratie van bepaalde nieuwkomers in het Oostendse secundair onderwijs. Jeroen Soete (SP.A) stelt vragen over de inzet van slimme camera's in de strijd tegen de fietsdiefstallenplaag en Charlotte Verkeyn (N-VA) interpelleert over de verhouding tussen de ontmoetingscentra van de stad en de Oostendse verenigingen. Björn Anseeuw houdt nog een interpellatie over de aanleg van een regenboogzebrapad als statement voor gelijke rechten voor andersgeaarde mensen en Collins Nweke doet een voorstel om de nachtwinkels die nog geen vergunning aanvroegen een tweede kans te geven.