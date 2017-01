Vanaf 19 uur gemeenteraad in Middelkerke: opnieuw turbulent debat over toewijzing casinoproject?

15:17

"Versluys-Golden Palace en Infinity Gaming-3D Domestic Projects naar Raad van State"

Tom Dedecker (LDD): "Wij hebben een agendapunt toegevoegd aan de zitting over het casinodossier. Wij vragen de intrekking van de gunning. De twee kandidaten trekken allebei immers naar de Raad van State om de vernietiging van de gunning te vragen. Wij zijn van mening dat er best niet gegund werd. Gunnen is immers geen verplichting", blikt het raadslid vooruit op de zitting.

"De bedoeling van de wetgever bij de opmaak van de wetgeving bestond erin de mededinging maximaal te laten spelen. Door uitsluiting van twee van de drie kandidaten heeft het schepencollege elke vorm van mededinging uitgesloten, waardoor er in het belang van de gemeente naar onze mening best niet gegund werd", aldus Tom Dedecker.