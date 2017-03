Live Vanaf 19.30 uur op de gemeenteraad van Ieper: Wat met kazerne als ze gesloten wordt?

14:13

Wat met kazerne?

Het stadsbestuur stelt vanavond de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor. "We zijn in 2013 al gestart met de herziening", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V). "We doen dat in overleg met een studiebureau en het is daarbij onze taak om de ruimtelijke ontwikkeling van de komende decennia in kaart te brengen. Waar gaan we bouwen, waar komt natuur en waar is plaats voor bedrijven? Ieper moet volgens ons de centrumstad blijven, maar ook in de dorpen plannen we nieuwe woonwijken."

"De reden waarom het vier jaar duurt voor we met het plan naar de gemeenteraad trekken, is de toekomst van de kazerne. We hebben bijna twee jaar gewacht op een federale beslissing over wat er met de kazerne zal gebeuren. We kunnen echter niet blijven wachten en daarom hebben we nu een hypothetische bestemming gegeven aan die gronden."