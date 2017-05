Live Vanaf 19.30 uur op de gemeenteraad van Ieper: jaarrekening van de stad ligt voor

13:56

Jaarrekening 2016

Het stadsbestuur stelt de jaarrekening van 2016 voor. Opvallend: er is een verlies van 4 miljoen euro. Er is nochtans een overschot van 9 miljoen euro in de exploitatie, maar dat geld wordt gebruikt voor investeringen. De stad koos ervoor om geen nieuwe leningen aan te gaan en door de leninglast blijft er een negatief saldo over van 4 miljoen euro. In ruil wordt de autofinancieringsmarge een stuk beter.