Live Vanaf 19.30 uur: eerste Izegemse gemeenteraad na gedwongen ontslag van schepen Kurt Grymonprez

12:53

De zaak-Grymonprez: nog even schetsen

De zaak-Grymonprez barstte een goeie twee weken geleden los in Izegem. De bekende en gerespecteerde schepen van SP.A zou aan stadsdiensten gevraagd hebben om een partij door hem aangekochte stenen bij hem thuis af te leveren. Zelf ontkent Kurt Grymonprez dit met klem en zegt hij dat zijn woorden verkeerd begrepen werden. Hij zou enkel advies gevraagd hebben.

Toch was het hele verhaal voldoende om de man ontslag te laten nemen uit het schepencollege en tegelijk al zijn politieke functies naast zich neer te leggen. Zo stapte hij ook op als voorzitter van SP.A Izegem en zal hij naar eigen zeggen nooit meer op een lijst te zien zijn. De hele affaire zorgde ervoor dat zijn 23 jaar lange politieke carrière wel erg in mineur beëindigd werd.

De oppositie eiste dat de deontologische commissie zich alsnog over de zaak zou buigen, hoewel Kurt Grymonprez al ontslag had genomen. Maandag 22 mei kwam de commissie alsnog samen, maar de uitspraak werd meteen verdaagd naar de tweede de zitting, die vanavond net voor de start van de gemeenteraad plaats vindt. Hoe dan ook kan Kurt Grymonprez geen sanctie meer opgelegd worden, aangezien hij zijn ambt al naast zich heeft neergelegd.

Peter Defreyne, fractieleider van CD&V, nam ondertussen al ontslag uit de deontologische commissie omdat hij zich niet kan vinden in de gang van zaken.

Dé grote vraag blijft echter of er meer achter het hele verhaal steekt. Is Kurt Grymonprez daadwerkelijk aan de kant geschoven omdat hij een privé-transport wilde organiseren of is er meer aan de hand? Uiterst twijfelachtig of we hier vanavond een antwoord op zullen krijgen...