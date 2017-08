Twintig gemeenten doen het al met één secretaris

Vanaf 2019 smelten gemeentebestuur en OCMW samen, zowel op politiek als ambtelijk vlak, zo besliste de Vlaamse regering in mei 2016. Een concreet gevolg daarvan is dat er in elke Vlaamse gemeente nog één secretaris en één financieel beheerder overblijft. Een aantal steden en gemeenten wacht die deadline niet af en werkt op vandaag al volgens dat principe. Op Vlaams niveau blijkt dat 77 van de 308 gemeenten de functie van gemeente- en OCMW-secretaris door dezelfde persoon laten invullen. Niet alleen kleinere gemeenten, maar ook een aantal centrumsteden zoals Roeselare en Aalst kiezen voor een vroegtijdige integratie.

Voor West-Vlaanderen trekken Anzegem, Beernem, Diksmuide, Ichtegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Mesen, Meulebeke, Middelkerke, Oostkamp, Poperinge, Roeselare, Ruiselede, Spiere-Helkijn, Staden, Torhout, Vleteren, Zonnebekeen Zwevegem de kar. Volgens het Expertisecentrum voor Gemeentesecratrissen (ECG) neemt het aantal gemeenten dat bewust voor een gemeenschappelijke secretaris kiest de laatste jaren sterk toe. "In 2014 waren er in heel Vlaanderen amper 35 combinatiesecretarissen. Voor 2015 steeg dat aantal naar 49 en in 2016 naar 71", klinkt het. "Dit jaar klokken we dus af op 77."

Gemeenschappelijk financieel beheerder

Ook het aantal gemeenten dat kiest voor een gemeenschappelijk financieel beheerder is in stijgende lijn. Waar er in 2014 nog maar 84 waren, opteren vandaag 129 besturen voor één en dezelfde persoon. In West-Vlaanderen zijn er momenteel 24 gemeenten die deze manier van werken toepassen.

Zes gemeenten in onze provincie - Beernem, Ichtegem, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Spier-Helkijn en Zwevegem - hebben zowel één gemeenschappelijke secretaris als één financieel beheerder in dienst. De voornaamste doelstelling van de integratie van gemeente en OCMW is het in één hand leggen van de leiding van de administratie. Door ook de diensten zelf nu al maximaal samen te voegen, willen gemeenten en steden zorgen voor een coherent sociaal beleid.