Torhoutse ereburgemeester De Cuyper met bekkenbreuk in ziekenhuis

Het is voor het eerst sinds Norbert De Cuyper begin 1983 in de lokale politiek terechtkwam, dat hij een zitting van de gemeenteraad niet kan bijwonen. De in april 74-jarige Wijnendalenaar, die vijfentwintig jaar burgemeester van de stad is geweest, heeft titelvoerende burgemeester Hilde Crevits gevraagd om als plaatsvervangende voorzitter van de gemeenteraad te fungeren. Ze zal de vergadering morgen maandag leiden.

Vooral slapen is erg moeilijk

De ereburgemeester liep de breuk op bij een val na een avondlijke bijeenkomst van het Sociaal Fonds van de Burgemeester in de stedelijke brandweerkazerne in de Aartrijkestraat. "Ik heb wel eens last van lage bloeddruk, voelde me duizelen en ben gevallen", zegt hij. "Ik merkte onmiddellijk dat het ernstig was, want ik kon niet meer opstaan. Brandweerbevelhebber Bernard Diopere, die bij me was, heeft me naar het nabije ziekenhuis laten brengen. Daar werd de bekkenbreuk vastgesteld."

Een bekkenbreuk moet langzaam genezen zonder dat eraan geopereerd kan worden en zonder gips. "Vooral om te slapen, is het erg moeilijk", aldus Norbert De Cuyper. "Ik ben een zijslaper, maar dien nu op mijn rug te liggen. Pijnlijk bij elke beweging. Ik zal nog geruime tijd in het ziekenhuis moeten blijven om te revalideren. Ik hoop in elk geval zo goed mogelijk hersteld te zijn tegen zaterdag 1 april. Want dan zijn mijn vrouw Monique De Zaeyer en ik precies vijftig jaar getrouwd en vieren we ons gouden huwelijksjubileum. En dat is geen aprilgrap." (lacht)

Val in put onder podium cultuurcentrum

Intussen al bijna 23 jaar geleden maakte de politicus al eens een zware val. Dat gebeurde op 19 juli 1994 op de bouwwerf van het Torhoutse cultuurcentrum de Brouckere, dat toen opgetrokken werd. Hij viel in een put onder het podium van het cc en liep verschillende breuken op, vooral aan de schouder. "Ik heb het gevoel dat een bekkenbreuk nog meer pijn doet", zucht de ereburgemeester. "En vooral: ik kan zo moeilijk stilzitten, hé."