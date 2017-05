Theo Francken licht zijn beleid toe in Oostkamp

Theo Francken was er uitgenodigd om zijn visie op asiel en migratie toe te lichten aan het talrijk opgekomen publiek. Aan de hand van vier actuele thema's - terreur, terugkeer, nationaliteit en asiel - ondersteunde hij zijn beleid als staatssecretaris. Hij onderstreepte dat er de laatste jaren al een enorme vooruitgang werd geboekt om aan enkele heikele punten een oplossing te bieden. Francken wist ook nog te vertellen dat in de dossiers van het terugsturen van illegale asielzoekers die gescreend werden bij hun aankomst een zestigtal als gevaarlijke fundamentalisten opgepakt werden. Ook in de dossiers van de Syriëstrijders zijn de laatste tijd twintig permanente verblijfsvergunningen ingetrokken en hij is er van overtuigd dat na de aanpassing van de Belgische vreemdelingenwet er nog zullen volgen.