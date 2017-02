Staden en Langemark nationaal bij erg select kringetje dat omgevingsvergunning al klaar heeft

De omgevingsvergunning brengt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samen, en vanaf volgend jaar ook de sociaal-economische vergunning. De invoering ervan moet zorgen voor vlottere procedures, meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming. Het systeem moest op 23 februari worden ingevoerd, maar omwille van problemen met de software moeten de meeste gemeenten uitstel vragen. Dat is mogelijk tot uiterlijk 1 juni. In het parlement zei Schauvliege dinsdag dat al 280 gemeenten uitstel hebben gevraagd. Slechts vier geven aan dat ze volgende week zullen starten.

De minister vindt echter niet dat de invoering dan maar volledig had moeten worden uitgesteld. "Je zal op elk niveau wel instanties vinden die zeggen dat ze nog niet klaar zijn. Het is zoals met de witte kassa, op een bepaald moment moet je nu eenmaal springen en zwemmen."

Axel Ronse maakt zich zorgen om de provincies, die bevoegd zijn voor de beroepen en in sommige gevallen ook een vergunning in eerste aanleg afleveren. Zij kunnen geen uitstel vragen. "Ook volgens hen is de module nog niet klaar, dat was voor mij een grote verrassing", aldus de N-VA'er. Volgens Schauvliege kunnen zij wel rechtstreeks met het Vlaamse Omgevingsloket werken, maar staat hun intern platform nog niet op punt.

Ronse wil de provincies uitnodigen in het parlement.

(Belga)