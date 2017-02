Siegfried Bracke komt (helemaal gratis) naar Ardooie

"Vrijdag 24 februari is hij zeker in 't Hofland voor een gesprek met federaal volksvertegenwoordiger en partijgenoot Brecht Vermeulen", zegt ondervoorzitter Steven De Wulf.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) kwam de voorbije week in een zelf uitgelokte mediastorm terecht toen hij als fractieleider van zijn partij in de Gentse gemeenteraad de SP.A beschuldigde van graaicultuur. Maar Bracke kreeg de boemerang terug in zijn gezicht toen bleek dat hij privé een mandaat in de adviesraad van Telenet had. Hij wilde daar eerst geen uitleg over geven, maar toen de oppositie alles uitgevlooid had, moest hij wel toegeven dat het effectief zo was. Al verklaarde hij maandag dat hij daar geen euro had voor ontvangen sinds hij Kamervoorzitter was.

0,0 euro

"We vreesden aanvankelijk dat Siegfried Bracke omwille van die moeilijke periode voor hem niet naar onze gespreksavond zou komen", aldus Steven De Wulf. "Maar de Kamervoorzitter zei de afspraak niet af en komt nu vrijdag 24 februari om 20 uur wel degelijk naar 't Hofland. Uiteraard zijn we daar blij mee. De interesse voor die avond kan er alleen maar groter door zijn. De toegang is gratis."

Op de vraag of Siegfried Bracke betaald wordt voor deze gespreksavond zei Steven De Wulf: "Zowel de Kamervoorzitter als Brecht Vermeulen krijgen daar 0,0 euro voor!"

(IB)