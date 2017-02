Schepen Jean Vandecasteele (Oostende): "Ik word hier niet rijk van"

Schepen Jean Vandecasteele is in onze regio koploper in aantal betaalde mandaten: in 2015 had hij er 15 naast zijn ambt van burgemeester, vanaf eind augustus schepen. "Maar gemiddeld verdien ik aan een vergadering 100 euro. Ik smeek erom dat naast het aantal mandaten ook de opbrengst bekend gemaakt wordt."