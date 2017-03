Sabine Battheu ijvert voor een 'TreinPunt' in leegstaand stationsgebouw van Wervik

De NMBS beschikt momenteel over 414 commerciële ruimtes in 68 stations met bemande loketten. Hiervan wordt momenteel 5,5 procent niet commercieel geëxploiteerd. De leegstand in de stations is daarmee veel lager dan in winkelstraten en -centra. "Een goede zaak, maar even belangrijk is een nuttige invulling van stationsgebouwen zonder loket", reageert Sabine Lahaye-Battheu. In haar voorstel van resolutie dringt ze er op aan dat de NMBS ook daar werk zou maken van een commerciële invulling met een specifieke aandacht voor de noden van de treinreizigers. "Bijvoorbeeld in Wervik zou dat een goede zaak zijn. Over de toekomst van het station is er nog geen duidelijkheid. Een handelszaak binnen het bestaande stationsgebouw, die naast zuiver commerciële producten ook een beperkt aanbod aan NMBS-producten verkoopt en de wachtruimte voor de reizigers kan blijven openstellen, biedt deze meerwaarde", vindt ze.

Naar analogie met PostPunten

Voorts blijkt dat er momenteel 38 stations met niet-bemande loketten zijn, die toch beschikken over wachtruimtes. Om de dienstverlening op die locaties te garanderen, worden die ruimtes geopend door de diensten van Securail, een timer op het deurslot of software vanop afstand. "In Wervik werd een bezettingscontract afgesloten tussen de NMBS en de stad, die de wachtzaal uitbaat. Zo kunnen de reizigers er toch nog gebruik van maken. Het openen en sluiten gebeurt er via een tijdsslot. De stad staat ook in voor het onderhoud van de wachtzaal. De toiletten zijn echter gesloten", aldus lokaal schepen Bert Verhaeghe.

Sabine Battheu wil nog een stap verder gaan, met haar voorstel voor 'TreinPunten', naar analogie met de PostPunten. Daar zou ook een beperkt aantal diensten (bijvoorbeeld verlenging van abonnement) en producten (passes of eenvoudige biljetten) worden aangeboden. "Het is uiteraard niet de bedoeling dat er nog bestaande loketten worden gesloten ten voordele van 'TreinPunten'", beklemtoont ze. "Wanneer er een voldoende vraag is naar een fysiek verkooppunt van NMBS-producten, zijn loketten wel degelijk een meerwaarde. Bovendien is het noodzakelijk dat er voldoende verkooppunten blijven bestaan met een afdoende geografische spreiding voor 'moeilijkere' producten."

