Ruim 50 Moorsleedse bedrijven en handelaars steunen finish Baloise Belgium Tour

Donderdag op Hemelvaart vindt in de Breulstraat in Moorslede de aankomst van de tweede rit van de Baloise Belgium Tour voor profs plaats. De gemeente betaalt hiervoor 45.000 euro aan organisator Golazo, maar dat zal de gemeentekas niks kosten, want er werd bij de lokale ondernemers maar liefst 52.000 euro aan steun opgehaald.