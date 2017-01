Roeselaarse postoverste is ontgoocheld over hervorming van hulpverlening

"Een dringende zieke of een slachtoffer van een verkeersongeval verwacht toch binnen de luttele minuten medische hulpverlening om het leven van het slachtoffer te redden?", steekt de Roeselaarse postoverste Eric Veracx van wal. "Dat kan nu echter niet meer gegarandeerd worden door de onderbemanning van hulpposten in Zuid- en Midden-West-Vlaanderen." De postchef is fel ontgoocheld over de manier van werken die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Volksgezondheid werd uitgezet. "Het...