Publipart-schandaal in Gent zet ook Diksmuide onder hoogspanning

Publipart N.V. zelf stuurde een persbericht rond, waarin de vennootschap duidelijk maakt dat ze niets te maken heeft met 'Publifin' en dat de onderneming een in 2005 opgerichte privaatrechtelijke vennootschap is met een traditie van open en transparante communicatie en geen intercommunale. Sedert haar oprichting heeft de vennootschap, die voornamelijk aandelen in de energietransportsector beheert, 50 miljoen euro dividenden uitgekeerd aan haar aandeelhouders, met name de intercommunale Publilec, de Vlaamse Energieholding, Socofé NV en Belfius Bank.

...