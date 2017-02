Live Provincieraad: Spanjaardbeek wordt gedeeltelijk verlegd

14:26

“Duidelijke communicatie over vrijstelling tweede verblijven”

Gedeputeerde Carl Vereecke: "Het is een opdracht van de overheid. Het principe is dat alle woningen binnen de provincie moeten aan een screening van het reglement kunnen voldoen. Dat is niet altijd hetzelfde als de reglementen voor tweede verblijven in gemeenten. Zoveel gemeenten die dit toepassen, zoveel verschillen zijn er ook in uitzonderingen, reglementen, enz. Tweede vaststelling is dat het kadaster niet altijd de juiste info verstrekt omdat ze deels achterlopen, dus kunnen we niet 100 procent op hen verder gaan. Ze doen wel hun best."

"Op 1 januari wordt men gescreend, ieder pand. Is er een domicilie, een hoofdverblijfplaats, aangegeven bij het gemeentebestuur. Dat is het enige criterium. Toen het reglement gelanceerd werd geweest was het vooral gemakkelijk toepasbaar aan de kust omdat het daar al bestond. Maar dit mag men niet beperken tot de kustgemeenten, maar bij alle gemeenten. Is leegstand inbegrepen? Leegstand, als men naar de definitie van hoofdverblijfplaats kijkt, ook een tweede verblijfplaats. Is dit opportuun? Wellicht niet! Daarom heeft ook onze administratie dit op een correcte manier gedaan. Zij hebben ruim 12.000 formulieren met info verstuurd met de boodschap dat ze wellicht onder tweede verblijven vallen. Mocht dit niet het geval zijn, kunnen ze dat terugsturen naar de administratie. Eens zover, wil ik toegeven dat het niet de bedoeling is om mensen die bv. door een erfenis nog een woning hebben, dat zij ook de belasting moeten betalen. We zullen daar ook duidelijk over communiceren. Hoe het dan verder moet, daar is de administratie nu al mee bezig."

"We hebben het misschien wel te vlug uitgeschreven. Aan de gemeenten zullen we alle gevallen van leegstand opvragen, dan zal dit zonder het formulier wellicht geschrapt worden."