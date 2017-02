Politicus pleit voor lege zetels, voor stemmen van kiezers die blanco of ongeldig stemmen

De laatste weken was er genoeg 'stof' voor discussie over ons politiek systeem. Dit bovenop de bestaande ontevredenheid bij de burgers. We merken de pijnlijke gevolgen van dergelijk ongenoegen al in het buitenland. Willen we voor België hezelfde? Nee toch! Het wordt bijgevolg tijd de ontevredenheid bij de bevolking au sérieux te nemen en er 'alles' aan te doen om het weg te werken.

Goed bestuur alleen volstaat niet meer. Er moet een duidelijk en krachtig signaal komen. Niet morgen of overmorgen, maar vandaag. En een belangrijke uiting van het ongenoegen is een blanco of ongeldige stem bij de stembusslag. Tijdens de deelstaatverkiezingen van 2014 stemde al 16,24% van de stemgerechte kiezers niet. 9,74% van hen bleef thuis en 7,21% van de uitgebrachte stemmen waren blanco of ongeldig. De actuele gebeurtenissen en de sluimerende ontevredenheid zullen het aantal enkel doen toenemen. Door toepassing van kiessysteem D'Hondt worden blanco of ongeldige stemmen gezien als geldig en tellen deze mee voor de uiteindelijke zetelverdeling. Nochtans hebben deze kiezers niet de bedoeling zich neer te leggen bij de keuze van de anderen en zo de grootste partij te belonen of de kleinste partij te weren. Integendeel. Zij willen aan hun burgerplicht(en) voldoen maar wel hun ongenoegen laten blijken. Willen we de negatieve spiraal keren dan moeten ook deze kiezers gehoord worden.

Zeker als blijkt dat deze groep zo talrijk is en bij bovenlokale verkiezingen met gemak de heilige (kies)drempel van 5% haalt. Voer daarom in de verschillende parlementen het systeem van lege zetels in. Het idee gaat een stap verder dan de geopperde afbouw van Vincent Van Quickenborne. Bij het systeem van lege zetels krijgen de kiezers zelf de kans om te bepalen hoe groot de afbouw 'moet' zijn en kan deze fluctueren in de tijd. Hoe tevredener men is, hoe beperkter de afbouw en vice versa. Het idee komt na iedere stembusslag boven drijven, maar zinkt even snel. De realiteit dwingt ons echter om het idee nu ter harte te nemen en niet na 2019 als het misschien te laat is.

In Nederland richt advocaat Peter Plasman alvast een partij op om niet-stemmers tijdens de tweede Kamerverkiezingen een stem te geven. Al zal deze stem niet luid klinken aangezien de vertegenwoordigers aan geen enkel debat zullen deelnemen. Toch blijft een "F*** you" op het blad nog altijd makkelijker om een zeker misnoegen te uiten en kan in België structureler met lege zetels worden omgegaan.

Net zoals de vluchtigheid waarmee het idee uit de media verdwijnt, verdwijnt de groep ontevreden kiezers uit de hoofden van de vertegenwoordigers. Lege zetels moeten hen hiermee confronteren en stimuleren om beter te doen. Het is daarnaast een manier om het systeem te ontvetten en het grote aantal vertegenwoordigers, een voorstel waarmee quasi iedere politieke partij speelt, in de parlementen af te bouwen. Daarnaast is het mijn overtuiging dat burgers daardoor bewuster zullen stemmen, foertstemmen zullen afnemen en de kans kleiner wordt dat een Belgische Donald Trump de macht grijpt. Kortom, een win-win voor de burgers en hun vertegenwoordigers.

Zijn lege zetels 'de' oplossing om de sluimerende ontevredenheid bij de burgers definitief weg tewerken? Zeker niet! Het is wel een manier om te tonen dat er rekening mee gehouden wordt. Zo kan een "f*** you" alsnog een dank u worden en 'dat' moet de ambitie zijn van iedere vertegenwoordiger.