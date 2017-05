Oudenburgse ereschepen Romain Gevaert overleden

Romain Gevaert was van 1988 tot 2011 politiek actief in Oudenburg. Na zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen voor toen nog SP kwam hij in de raad terecht. Zes jaar later werd hij schepen. In 2011 droeg hij zijn mandaat over aan Myriam Maes. Romain Gevaert was onder andere bevoegd voor financiën, wijkraden en bebloeming, was de bezieler van het project Dode Hoek, duwde mee aan de kar voor de aanleg van de op- en afrit van de autosnelweg en was bestuurder bij vzw Sport & Recreatie.

Bruggenbouwer

"In zijn politieke carrière heeft onze vader veel vrienden, boven de partijgrenzen heen, gemaakt", weet zoon Ralph Gevaert, die in de voetsporen van zijn vader trad, maar in 2012 de politiek vaarwel zegde. "Dat komt omdat papa altijd positief meewerkte. Je mag hem gerust een bruggenbouwer noemen."

Negen kleinkinderen

In 2011 moest Romain Gevaert afscheid nemen van zijn echtgenote Erna Braeckman die op 62-jarige leeftijd overleed. Een slag die hij nooit te boven gekomen is. De herinneringen aan hun leven samen waren zo pijnlijk dat hij besloot zijn huis in de Grietlaan te verkopen en te verhuizen naar Gistel. Romain Gevaert was devader van Rudy, Ralph en Ria en de opa van negen kleinkinderen. De vrijzinnige afscheidsplechtigheid vindt op zaterdag 20 mei om 10 uur plaats in de Arnolduszaal van de Abdijhoeve in Oudenburg.

(LIN)