Oud-burgemeester van Ingelmunster en oud-Kamervoorzitter Rik Vankeirsbilck overleden

We vernemen het overlijden van Rik Vankeirsbilck nadat hij maandagnamiddag na een hartinfarct werd overgebracht naar het ziekenhuis. Van 1971 tot 1991 was hij burgemeester van Ingelmunster, en hij was ook decennia lang parlementslid voor de CVP. Hij is in 1988 ook eventjes Kamervoorzitter geweest.