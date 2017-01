Live op de gemeenteraad van Poperinge: er zijn meer nieuw samengestelde... kinderen

20:15

Nieuw samengestelde... kinderen

De gemeentelijke geboorte- en adoptiepremie wordt aangepast. Nu krijgen de ouders van elke geborene eenzelfde geboortepremie: een cadeaubon van 35 euro. Elk kind is nu even veel waard. Tot voor deze raad waren er verschillen voor het eerste, tweede, derde... kind.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD): "We hebben hier al enkele keren over gesproken. Op voorstel van onze fractie is het sinds 2011 een bon en geen premie. In juni vorig jaar is het een Pop.kado geworden. Wij hadden van meet af aan voorgesteld om een gelijk bedrag per kind voor te stellen. Nu is het zo ver, we juichen dit toe. Hebt u hier cijfers van?"

Geert Ganne (N-VA): "We zijn tevreden dat jullie ons voorstel gevolgd hebben."

Stéphanie De Maesschalck (Groen): "De cadeaus zijn nu Pop.kadopassen. Kunnen daar geen Oxfam-wereldwinkelbonnen naast komen?"

Schepen Loes Vandromme (CD&V): "We kiezen voor eenzelfde bedrag om verschillende redenen. Zo zijn er veel nieuw samengestelde kinderen, eum gezinnen."(algemene hilariteit in de raad, red.) "Het is dan soms moeilijk om te weten het hoeveelste kind het is. Nu moeten we niet meer gaan cijferen en tellen. We zijn tevreden over de switch naar de Pop.kado. Het is een minder grote administratieve afhandeling. In 2016 waren er 193 geboorten. Het aantal bonnen dat niet afgehaald wordt, is zeer beperkt. Voor de Oxfam Wereldwinkel: mijn voorstel is om de Wereldwinkel op te nemen in de lijst van ondernemingen waar je de Pop.kado kan spenderen."