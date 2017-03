Live Op de gemeenteraad van Ieper: "Koffiekoeken zullen niet nodig zijn, popcorn is voldoende"

22:20

Verkeersverbod Weverijstraat

Ook Emmily Talpe (Open Ieper) heeft een interpellatie. "In het verslag van de technische commissie verkeer op 13 februari worden twee voorstellen gelanceerd om een wijziging van verkeersmaatregelen uit te testen voor de site Kattekerkhof. De eerste betreft de vier parkeerplaatsen aan de linkerzijde van de Polenlaan voor de inrit van de ondergrondse parking, deze worden voorzien als kiss and ride zone, wat onze fractie positief bejegent. Maar dan zijn we iets minder enthousiast, want men stelt voor om 'gezien de diversiteit van de uren van de academie op weekdagen, woensdag en zaterdag' de kiss-and-ridezone te hanteren van maar liefst 8u 's morgens tot 20u 's avonds en dit van maandag tot en met zaterdag. Op de gemeenteraad van eind december heb ik hier al gevraagd om de kiss and ride te beperken qua uren. Er is een hoge parkeerdruk rond de site Kattekerkhof, dus die vier plaatsen kunnen buiten de uren van de academie de parkeerdruk ontlasten. Schepen Dehaene reageerde toen positief op het voorstel om de uren inderdaad te beperken en wou dit nader bekijken. Nu is het voorstel aldus om 6 op de 7 dagen de kiss and ride te laten gelden van 8 tot 20u. Ik moet er geen tekening bij maken dat dit voor de bewoners weinig meerwaarde heeft. Men kan dan wel na 20u daar zijn wagen kwijt maar je moet al voor 8u je wagen weer verplaatsen en dat is niet voor iedereen een evidentie. De reden om dit zo uitgebreid te laten gelden, is zo lezen we door 'de diversiteit van de uren van de academie op weekdagen, woensdag en zaterdag', om het concreet te maken wat de lesuren van de academie betreft, dit is van maandag tot vrijdag vanaf 16u, woensdag vanaf 13u en zaterdag van 8u tot rond 16u. Men neemt dus in het voorstel van de technische commissie gewoon het vroegste uur en het laatste uur over een ganse week en alles er tussenin wordt ook kiss and ride."

"Dit is natuurlijk absurd wetende dat er op ma, di, do en vrij niemand van die kiss and ride gebruik zal maken omdat de kinderen op school zitten en de lessen in de academie pas starten vanaf 16u. Op woensdag is het in de voormiddag ook niet nodig, de lessen starten pas vanaf 13u en de zaterdag zijn er in de namiddag dan weer geen lessen meer na 15.30u."

"Ons constructief tegenvoorstel is om tijdens schoolperiodes van maandag tot vrijdag de kiss and ride te beperken van 12u tot 20u en op zaterdag van 8u tot 16u. Dat kan perfect op een onderbord voorzien worden. Op die manier kunnen de omwonenden na 20u hun wagen plaatsen en hoeven ze zich in de voormiddag niet te haasten of hebben ze tijd om hun wagen nog te verplaatsen voor de middag. Ook zijn de parkeerplaatsen dan op zaterdag al vanaf 16u beschikbaar voor iedereen. Onze fractie wil dan ook vragen om het proefproject in die zin aan te passen."

"De tweede maatregel, is ingrijpender en betreft de Weverijstraat, de enige toegangsweg voor voertuigen tussen het Kattekerkhof en de ingang van de academie; én veel gebruikt door ouders die hun kinderen afzetten en afhalen aan de academie. Op vandaag mag je niet parkeren in de straat maar over een redelijke lange strook mag je wel stilstaan zonder het voertuig het te verlaten. Dit is meer dan voldoende en heel praktisch om kinderen af te zetten en op te halen. De technische commissie stelt nu voor om een volledig verkeersverbod in te lassen in de straat met uitzondering van fietsers, toegang erven en handelszaken en leveringen. Met andere woorden de weg wordt volledig afgesloten voor normaal verkeer en ouders kunnen daar niet langer in rijden om hun kinderen vlot af te zetten en af te halen. Ouders zullen nu dus eerst moeten gaan rondzoeken in de buurt naar een parkeerplaats en dat is op de drukke momenten van de academie-uren geen evidentie. Zelfs niet buiten de academie-uren. Vier kiss and ride plaatsen zijn onvoldoende om alles op te vangen idem voor de ondergrondse parkeergarage waar het sowieso al niet makkelijk manoeuvreren is. Je kind aan de academie ophalen zal dus minstens dubbel zo lang duren, om niet te zeggen dat je maar best 20 min rekent om een parkeerplaats te vinden, te wandelen naar de academie en terug."

"De Weverijstraat zorgt ook voor een ontsluiting richting Wieltjesgracht. Door dit af te sluiten zal iedereen nu via de Brugseweg en Stoffelstraat weg moeten rijden. Je maakt ook de parking aan de Nijverheidstraat moeilijker bereikbaar voor wie op het kattekerfhof zoekt naar een parkeerplaats. Je kunt je ook gaan inbeelden als ouders niet meer in de Weverijstraat in de wagen mogen wachten op hun kinderen dat er gegarandeerd heel wat wagens langs de kant van de Polenweg en de Brugseweg stil zullen staan met nog meer opstoppingen tot gevolg en verkeersonveilige toestanden. De logica hiervan ontgaat ons volledig, we willen net jonge gezinnen aantrekken, met een volledig verkeersverbod aan de academie bereik je net het omgekeerde. Er wordt nu een proefperiode van drie maanden voorgesteld. Hoe ga je dit trouwens evalueren? De tevredenheid van wie daar woont, wat een evidentie zal zijn, wie wil er geen rustige privé-weg voor zijn deur of zal je dit dan doen op basis van de ongetwijfeld talrijke misnoegde reacties van ouders? En tot slot, dat zal nogal een uitzonderingsbord zijn daar aan die straat: voor fietsers, toegang erven en handelszaken en leveringen en jullie vergeten dan nog de drie mindervalide plaatsen aan de academie. Wij willen dan ook met aandrang vragen om niet in te gaan op die vraag voor een volledig verkeersverbod in de Weverijstraat."