Live op de gemeenteraad van Ieper: "Doe uw laarzen aan en kijk in de praktijk"

20:26

"Oplossing in zicht"

Schepen Eva Ryde (N-VA): "Er is ons altijd verzekerd dat er een oplossing was voor de crèche, maar dat bleek niet het geval. Via informele weg heb ik vernomen dat een oplossing heel nabij is, dus dat ziet er goed uit."

Schepen Dominique Dehaene (CD&V): "We keren nu terug naar het oorspronkelijke opzet dat het AGB bouwheer komt. Die beslissing komt er na de dading met de BBI, dus op dat vlak zitten we goed. Het biedt fiscale voordelen. Het is overigens een huzarenstukje dat we dit op twee maanden hebben kunnen regelen met het GO, toch een logge organisatie. De financiering van alles is uiteraard nog voer voor discussie op het AGB en de raad. U wordt daarbij dus nog betrokken. Het klopt dat we een inhaalbeweging moeten maken, maar voor de nieuwe turnzaal in de Leopold III-laan is het ontwerp bijna klaar."

Philip Bolle: "Wij trekken de kaart van snelheid niet en kiezen voor het behoud van de crèche. Snelheid is niet aan de orde, in het belang van de stad. Deze directie kijkt hier ook ander tegenaan dan de vorige directie. Deze sporthal moet open gaan in september 2018 en we weten allemaal wat er zal gebeuren in oktober 2018. Voor mij mag dat wachten tot 2019, u mag de pluimen dan ook op uw hoed steken."

SP.A onthoudt zich, net als Vlaams Belang.