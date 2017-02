Ook Yves Leterme adviseerde Telenet

Telenet verduidelijkt dat de adviesraad dient om advies te geven aan het management van Telenet "over socio-economische, politieke en media-uitdagingen van het bedrijf". De vergelijking wordt gemaakt met Proximus. Daar zetelen politici in de raad van bestuur, wat bij Telenet niet het geval is. "Om toch voeling te houden met de politieke context" kwam er een adviesraad "om een klankbord te hebben dat het management moet toelaten Telenet verder succesvol uit te bouwen", luidt het.

"De adviezen die de afgelopen jaren verleend werden, gingen onder andere over het verplaatsen van de hoofdzetel van Telenet Group Holding na de overname van BASE Company (van Mechelen naar Brussel, red.) en over het 500 miljoen investeringsprogramma 'De Grote Netwerf'", legt het bedrijf uit. "De leden van de adviesraad engageren zich om zich te onthouden van het verlenen van diensten aan Telenet over aangelegenheden die verband houden met zaken waarmee ze ook bezig zijn in het kader van de uitoefening van hun mandaat."

Leterme, Bracke en Dewael

Vorig jaar deed Telenet een beroep op Yves Leterme, Siegfried Bracke en Patrick Dewael. "Zij kregen voor hun adviezen een marktconforme vergoeding. Als beursgenoteerd privébedrijf is het toegestaan om experts en adviseurs tegen een vergoeding te engageren", zegt Telenet, dat Bracke na zijn ontslag bedankt voor de samenwerking.

"Door het ontslag van de heer Bracke en het eerdere ontslag van de heer (Peter) Vanvelthoven herbekijkt Telenet of en in welke vorm de adviesraad, die reeds was verveld tot bilaterale contacten, moet verder blijven bestaan. Telenet zal echter ook in de toekomst bij experten (zowel politici, academici of andere relevante stakeholders) advies blijven inwinnen", besluit het bedrijf.

In de raad zetelden de voorbije jaren politici van diverse strekkingen, zo ook trouwens voormalig burgemeester van Brugge Patrick Moenaert, van 2011 tot 2013.

(Belga)