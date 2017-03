Onenigheid over 'verwilderde' lindebomen in Langemark

Momenteel werd een ruwe planning van de herinrichting van centrum Langemark opgesteld die door de aannemer en nutsmaatschappijen verfijnd worden. Als die planning op punt staat zal het college op 26 juni een infovergadering houden voor de bewoners in den Tap. De aannemer start eerst in de Melkweg, de nutsmaatschappijen in de Statiestraat.

"Wij verwachten dat die fase zal afgerond zijn rond half november. Dan worden de eigenlijke werken in de Statiestraat aangevat. De werfkeet zal opgesteld worden in de brandweerkazerne voor de hele duur van de werken", kondigde burgemeester Alain Wyffels met enige trots de werken aan.

José Victoor (N-VA) zei dat de lindebomen rond de Markt dringend moeten gesnoeid worden. "Het geeft een verwilderd uitzicht en het zicht voor de bewoners is ondermaats. Tijdens de herfst is er extreme bladerval. We vragen ze 3 meter in te korten." Zijn buurman Luc Vandamme (Proo!) sprak van een verborgen agenda. "N-VA wil de bomen weg."

Schepen Frank Gheeraert (Open VLD) las voor uit het advies van de boomdokter. "Hij raadt aan om de linden een tijd na de dorpskernvernieuwing te snoeien. De bomen krijgen stress en er zal wortelverlies optreden." Dat zal nog 7 jaar duren en een vuile en slordige markt opleveren", zuchtte José Victoor.

Het voorstel van N-VA werd door de meerderheid afgekeurd.

(PCO)