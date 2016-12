"Nieuwe milieuaanvraag van OB&D voor kleiputten in Meulebeke nu toch goedgekeurd"

"Deze week heeft de CD&V-meerderheid beslist om alle 450 bezwaarschriften die de omwonenden van de Paanders hebben ingediend te verwerpen en de nieuwe milieuaanvraag van OB&D goed te keuren", aldus voorzitter Johan De Poorter. "Nochtans beweerde de meerderheid in vorige communicatie dat er geen stort zou komen aan de Paanders."

Het bedrijventerrein De Oude Kleiputten in de Steenovenstraat vormt al sinds de jaren '90 onderwerp van discussie. "Toen al was er het voorstel om die oude putten op te vullen met verontreinigd afval", aldus Johan De Poorter. "Begin 2014 heeft OB&D opnieuw een aanvraag gedaan voor het vullen van de oude kleiputten met asbesthoudend afval en baggerslib. Deze vergunning werd door de minister echter niet goedgekeurd. In september 2015 werd er een nieuwe milieuvergunning aangevraagd, met de nodige spitsvondigheid een klein hectare te verkopen aan de toenmalige CD&V-schepen, zodat men een milieu-effectenrapport kon ontlopen. Ook deze vergunning kende een negatief advies. In beide aanvragen was duidelijk dat de huidige meerderheid in een spreidstand stond. De externe communicatie was dat men tegen een stort was, maar de realiteit was anders."

Verontwaardigd en bezorgd

"Begin dit jaar deed OB&D een nieuwe aanvraag, voor een uitbreiding van de ontginning (fase 2) en met de belofte om fase 3 niet te ontginnen", vervolgt de voorzitter. "De aanvraag bevatte ook een uitbreiding van het industrieterrein zoals voorzien in het PRUP, een TOP van 10.000 kubieke meter, een opvulling van de kleiputten volgens de 80%-regel, waardoor er dus 20 % vervuiling aanwezig kan zijn, en tot slot een voorziene toename van vrachtbewegingen tot 20.000 op jaarbasis."

N-VA Meulebeke zegt verontwaardigd en bezorgd te zijn over de gang van zaken en de leefbaarheid van de omgeving van de kleiputten. "Wat gaat OB&D storten, wie zal het controleren en wat met de stof- en verkeershinder? Allemaal vragen waar de buurtbewoners geen antwoord hebben op gekregen", fulmineert De Poorter. "Wetende welke problemen men al heeft gekend met het bedrijf OB&D in het muziekbos in Ronse, waar de ene flagrante overtreding na de andere is begaan, voorspelt dit voor de toekomst van de Paanders weinig goeds."

(FJA)