N-VA Wielsbeke op eigen kracht naar de kiezer

N-VA-voorzitter Vincent Herman: "We wilden de samenwerking met CD&V wel verderzetten, maar dan wel op basis van gelijkheid. Die onderhandelingen verliepen moeilijk. Je kan dan blijven palaveren over het aantal plaatsen op de lijst, maar dat komt niemand ten goede. Daarom hebben we nu resoluut beslist om voluit te gaan voor onze eigen ideeën, ons eigen programma en onze eigen mensen. Zo kan de Wielsbekenaar in 2018 ook een duidelijke keuze maken."

De partij blijft wel loyaal verder werken in dienst van de inwoners. "We hebben in 2012 een bestuursakkoord getekend en dat blijven we uitvoeren in een goede en correcte samenwerking met onze coalitiepartner CD&V."

(red)