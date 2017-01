N-VA Roeselare verwijt stadsbestuur gebrek aan visie over de Kop van de Vaart

De partij neemt het de meerderheid vooral kwalijk dat er na acht jaar leegstand van de gebouwen Hanekop nog altijd geen beweging is in dit dossier. "Hanekop is een kankerplek geworden in onze stad", zegt gemeenteraadslid Mieke Van Hootegem.