N-VA: "Oostende overtreedt taalwet"

"In de folder wordt een burenhulpproject voorgesteld in het Nederlands maar ook in het Frans, Engels, Russisch en Arabisch. Op zich is het een mooi project, maar de hele wijk voorzien van flyers in vijf talen is echt een brug te ver én onwettig." Ook N-VA-fractieleider Björn Anseeuw reageert verbolgen: "Nieuwkomers moeten alles op alles zetten om Nederla...