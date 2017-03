N-VA koppelt voorwaarde aan Vlaamse subsidies voor Watou

Dat heeft Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) gezegd aan minister van Cultuur Sven Gatz. De Open Vld-minister bevestigde in de commissie alvast dat de betrokken vzw een reeks voorwaarden rond goed bestuur zal moeten naleven. Het kunstenfestival Watou, met poëzie en beeldende kunst op verschillende locaties, verloor vorig jaar zijn structurele subsidie van 400.000 euro en was daardoor bedreigd in zijn voortbestaan.

Maar intussen is een manier gevonden om het voortbestaan van het festival de komende jaren te verzekeren. In 2017 kan de organisatie rekenen op steun van de provincie West-Vlaanderen en in 2018 en 2019 zou er een akkoord zijn met de Vlaamse Gemeenschap om telkens 135.000 euro te voorzien.

Zakelijke puinhoop

N-VA-parlementslid Cathy Coudyser vindt het "zeer opmerkelijk" dat het festival nu toch opnieuw Vlaamse subsidies zou krijgen terwijl de geldkraan net was dichtgedraaid omdat het festival in een advies "volstrekt onvoldoende" scoorde op zakelijk vlak. "Dit is een aanfluiting van het door de administratie uitgebrachte zakelijke advies dat eind juni bevestigd werd door de Vlaamse Regering", aldus Coudyser.

De N-VA-politica vindt dat de vzw achter het kunstenfestival eerst haar zakelijke "puinhoop" moet opruimen alvorens het opnieuw in aanmerking kan komen voor Vlaamse steun. "De vzw heeft nog bijna heel 2017 om orde op zaken te stellen op zakelijk vlak. Wij verwachten dat de minister ons verzekert dat er op zakelijk vlak eerst duidelijk verbetering merkbaar moet zijn, alvorens de subsidies voor 2018 een feit kunnen zijn."

Vrees voor precedent

N-VA vreest ook voor de precedentswaarde van het Watou-verhaal. "Er zullen zeker andere organisaties op zoek gaan naar een soortgelijke behandeling", klinkt het.

Cultuurminister Gatz bevestigde in de commissie Cultuur dat aan de vzw gevraagd zal worden om de nodige stappen te zetten in functie van een beter zakelijk beheer en het hanteren van de principes inzake goed bestuur.

