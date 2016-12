N-VA Houthulst doet couppoging uit protest tegen afwezige gemeenteraadsleden

Op de gemeenteraad in Houthulst dinsdagavond moest er onder meer gestemd worden over de dotatie aan de politiezone Polder. Die bedraagt voor 2017 703.738 euro. "Een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar", erkende burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V). "Maar wel het bedrag dat werd afgesproken in het meerjarenplan."

...