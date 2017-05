N-VA gaat tussen het publiek zitten op gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle

Negen aankondigingen van algemene vergaderingen en één statutenwijziging vormden de start van de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle. Dominique Cool (N-VA) maakt er telkens zijn werk van om ieder document door te nemen. "Er is de oprichting van de commissie die moet waken over de belangen van de gemeente in zestig verschillende entiteiten waarin we participeren. Wij vrag...