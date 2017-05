N-VA en Open VLD gaan in Tielt weer samen naar de kiezer

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) was maandagavond naar Tielt afgezakt om het kartel N-VA & Open VLD+ zijn zegen te geven. "We hebben inderdaad liever dat onze lokale afdelingen van N-VA apart opkomen voor de verkiezingen, maar als de lokale afdelingen gegronde redenen hebben om samen met collega's in zee te gaan, dan...