Met Annick Lambrecht zwaaien de vrouwen de plak in de federale sp.a-fractie

Het afscheid van Johan Vande Lanotte zorgde voor een ware stoelendans. Annick Lambrecht trekt naar het parlement in Brussel. Hierdoor komen de vrouwen in de meerderheid, binnen de federale sp.a-fractie.

Over welke thema's de Brugse politica zich zal buigen, is nog niet duidelijk. "We zijn dat nog volop aan het bekijken met de partij. Alles is daar nieuw voor mij. Ik moet nog mijn weg vinden in Brussel en in het parlement. Iedereen die mij kent, weet dat ik een harde werker ben. Ook daar ben ik niet van plan om gewoon te zitten op een stoel..."

Maar hoe zit het in Brugge? Zal ze haar zitje als federaal parlementslid cumuleren met het schepenambt ? Burgemeester Renaat Landuyt cumuleert bijvoorbeeld wel.... "Het is niet de bedoeling dat ik ga cumuleren, maar de burgemeester vraagt wel om de overgang zo goed mogelijk te regelen. Ik zal in samenspraak met Renaat kijken wat best is om te doen. Zijn bezorgdheid is vooral de lopende dossiers goed te finaliseren," liet ze weten in een interview met Brugsch Handelsblad.

Wie volgt je op als schepen en provincieraadslid ? Is Pablo Annys de grootste kanshebber ? Maar die zou pas in augustus Frank Vandevoorde opvolgen... Of moet het een vrouw zijn ?

"Ik zal samen met de burgemeester kijken wat best is. In de provincieraad volgt Christine Beke mij op."

Zal de burgemeester ook de bevoegdheid 'mobiliteit' naar zich toe trekken en volgt er zo een herschikking van de bevoegdheden van de schepenen ?

"Ik herhaal het : de grootste bezorgdheid van de Brugse burgemeester is om mijn lopende dossiers goed te finaliseren. We moeten ervoor zorgen dat de overgang goed geregeld is."

(mlt/svk/foto twitter @MeryameKitir)