Mercedes Van Volcem wil Liesbeth Homans niet meer op inburgering en integratie

"Homans zou beter bevoegdheid Integratie en Inburgering aan haar laten voorbijgaan", stuurde Van Volcem dinsdagochtend via twitter de wereld in. In één adem riep ze als lid van de meerderheid minister-president Geert Bourgeois (N-VA) op de bevoegdheden van zijn ploeg te herschikken. Bovendien alludeerde ze op een ontslag van Homans uit de regering, naar analogie met N-VA-staatssecretaris Elke Sleurs vorige week. "Misschien kan ze lijst ergens trekken :-)"

Homans zou beter bevoegdheid integratie en inburgering aan haar laten voorbijgaan. Herschik bevoegdheid @GeertBourgeois. -- Mercedes Van Volcem (@MercedesVVolcem) 28 februari 2017

"Minister Homans heeft zeven bevoegdheden, maar als minister van Integratie en Inburgering vind ik niet dat ze de integratie bevordert", verduidelijkte Van Volcem, die in het Vlaams Parlement ook de commissie voorzit bevoegd voor Inburgering. "Ze doet niets anders dan polariseren en dan nog op basis van foute cijfers. Ze doet haar taak echt niet goed."

Open VLD-fractieleider Bart Somers benadrukt dat Van Volcem puur in eigen naam spreekt en dus niet het standpunt van de partij vertolkt. "De enige plaats waar ministers en parlementsleden ten gronde over feiten en de interpretatie ervan debatteren, is het parlement. Niet in de kranten. En dat debat zal in de komende weken in het parlement gevoerd worden", aldus nog Somers.

De tweets en uitspraken van Van Volcem hebben niettemin kwaad bloed gezet bij N-VA. "Dat komt dan uit de mond van een coalitiepartner!? Zeer collegiaal", reageert Vlaams Parlementslid Miranda Van Eetvelde. Om er nog fijntjes aan toe te voegen dat de liberalen "niet nodig (waren) voor Vlaamse meerderheid."

(BELGA)