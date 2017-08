Mercedes Van Volcem wil huurgeld deels fiscaal aftrekbaar maken

Met haar voorstel wil Van Volcem vooral een einde maken aan de verschillende behandeling van huurders en huiseigenaars. "1.500 euro huurbonus per jaar lijkt me rechtvaardig. Wie een huis koopt, krijgt toch ook een belastingvoordeel?", klinkt het. Het liberale parlementslid ziet er ook een stimulans in om mensen aan het werk te krijgen. "Nu geven we huurpremies aan mensen met een laag inkomen. Maar als hun inkomen stijgt, verliezen zij die premie en moeten ze weer meer huur betalen. Dat stimuleert niet echt om werk te zoeken", meent ze. Van Volcem vindt het nuttiger om die premie te schrappen en een algemene belastingaftrek in te voeren voor alle huurders, van 1.500 euro per persoon gedurende 10 jaar.

Vlaams minister van Wonen Lisbeth Homans (N-VA) schiet het idee echter onverbiddelijk af. "Van Volcem slaat de bal mis", meent ze. "Dit is allesbehalve een sociaal voorstel. Ik ben er absoluut geen voorstander van om als overheid niet meer te investeren in sociale woningen of de huurpremie af te schaffen. En denken dat dit een budgetneutrale oefening is, is complete nonsens."

Ook bij CD&V zijn ze niet enthousiast. "We staan achter elk voorstel dat huurders gelijkstelt met eigenaars. Maar het probleem hier is dat een groot deel onder hen, de zwakke tot modale huurders, géén belastingen betaalt. Dan heeft een belastingkorting ook geen zin. Als je dan ook de huurpremie afschaft, blijven die mensen met niets over", reageert Vlaams parlementslid Katrien Partyka. Fiscaal expert Michel Maus kan zich wel vinden in het principe, maar twijfelt aan de financiële haalbaarheid ervan.

Open Vld berekent momenteel de kostprijs van het voorstel. (Belga)