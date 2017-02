Lode Morlion: "Maak onderscheid tussen privé- en politieke mandaten"

Alle bevraagde politici van de regio Veurne - Diksmuide waren bereid om hun mandaten en verdiensten kenbaar te maken. Maar allemaal vinden ze dat er geen appelen met peren moeten vergeleken worden en dat de mandatenlijsten op een website als Cumuleo met een flinke korrel zout moeten genomen worden. De algemene reactie is ook dat er openheid moet zijn over politieke mandaten, maar niet over privéfuncties.