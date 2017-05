Live Live vanop de Roeselaarse gemeenteraad: Politiepost verhuist naar station

20:00

Nog steeds geen bouwdossier voor nieuwe moskee in Roeselare

We blijven in Krottegem voor de toekomst van de moskee. "N-VA heeft begrip voor het feit dat de moslimgemeenschap nood heeft aan een nieuwe grotere locatie omdat de huidige locatie te klein zou geworden zijn voor de groeiende groep moslims. Voor onze fractie is het van belang dat de nieuwe moskee rekening houdt met de ruimtelijke en milieutechnische aanpak van de omgeving. Evenzo met akoestische en mobiliteitsaspecten. Het gebouw moet ook de nodige (brand-)veiligheidsgaranties bieden", zegt Mieke Van Hootegem (N-VA).

"Het CBS ging in september 2015 akkoord met de verkavelingswijziging en volgde het advies van de Gemeentelijk Stedenbouwkundige Ambtenaar zonder aanvullende opmerkingen. Vreemd dat het toen niet noodzakelijk werd geacht om bijkomende adviezen in te winnen van andere diensten, meer in het bijzonder van mobiliteit. Nadat de deputatie in februari 2016 de vergunningsbeslissing vernietigd had omwille van een procedurefout diende de vzw El Nour een nieuwe aanvraag in tot verkavelingswijziging."

"In september 2016 besliste het CBS in tegenstelling met het jaar voordien om de aanvraag tot het schrappen van lot 1A uit de verkaveling te weigeren. En zonder die schrapping van het perceel uit de verkaveling kan er ook geen vergunning voor een moskee komen in het gebouw, vermits de verkaveling het lot 1A voor woongelegenheden bestemt."

"Hierbij werden dezelfde argumenten gebruikt welke de N-VA fractie een jaar daarvoor had geformuleerd. Deze werden trouwens recent herbevestigd als één van de actiepunten in ons plan opwaardering Krottegem. Het meest in het oog springende was bij deze aanvraag dat er nu wel adviezen werden ingewonnen door de dienst mobiliteit."

"Samengevatte conclusie van het CBS : er zouden onvoldoende garanties zijn op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder van de mobiliteit. Deze beslissing wordt echter niet publiekelijk uitgedragen want als we de recente berichten lezen in de pers, ziet schepen Bouckenooghe geen probleem in een nieuw onderkomen van de moskee El Nour in de Tramstraat. Blijkbaar is voor hem enkel het feit dat minister Homans de moskee niet erkent een probleem."

"Ik kan alleen maar vaststellen dat er verschillende visies zijn binnen de meerderheid , vandaar mijn directe vraag: Wat is nu het echte standpunt voor een nieuwe moskee aan de Tramstraat ?"

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Ik ga mezelf citeren uit de krant. De mensen hebben nog geen bouwaanvraag ingediend. Nu kan de moskee er een nieuw onderkomen vinden, maar wel onder stevige voorwaarden op vlak van mobiliteit. El Nour bewijst al twaalf jaar dat ze perfect in harmonie leven met de buurt. Dat kan ook op een andere locatie. We hebben een goede verstandhouding met de vzw achter de moskee, maar we treden op als een rechtvaardige rechter."

"Tot op vandaag bezit de stad niet over een bouwdossier, dus moeten we weinig standpunt innemen. We zijn niet aan zet en wachten af tot we een dossier krijgen. We zijn wel in overleg over andere zaken, maar dat gaat over andere zaken."

Mieke Van Hootegem: "Ons standpunt is dat een moskee daar geen plaats heeft, onder meer door de parkeerproblematiek en impact op de buurt."