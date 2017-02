Live Live vanop de Roeselaarse gemeenteraad: Nu ook ANPR-camera in Ooststraat

20:28

Stad verzorgt nu ook zelf de spoorwegbermen

De spoorwegbermen behoren toe aan Infrabel die het beheer er ook van waarnam. Gezien deze bermen echter een belangrijke ecologische en visuele waarde hebben binnen het stadscentrum werden gesprekken gevoerd met Infrabel om het beheer te laten waarnemen door de Stad.

Het ontwerp van overeenkomst is het resultaat van deze gesprekken. Het houdt rekening met de prioriteiten van beide partners, de veiligheid van het treinverkeer voor Infrabel en de visuele aantrekkingskracht voor de stad. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Cyriel Ameye (Vlaams Belang): "Ik weet geen enkele gemeente of stad die de spoorwegtaluds onderhoudt. Roeselare heeft dus de primeur. Infrabel is de grote winnaar. Zij zullen geen kost meer hebben. Gelukkig moeten we die taluds niet huren, of we waren financieel nog slechter af. Hoeveel zal dit de Roeselaarse belastingsbetaler extra kosten? Wat als er werknemers een ongeval hebben? Wie gaat dat dan betalen? En wat met spoorlopende werknemers? Die zijn onbevoegd toch?"

Lieve Lombaert (N-VA): "We zijn voor een zeer groene berm in de stad. Mooier dan hoe ze er nu bijliggen. Maar we hebben wel bemerkingen. Er is een hele uitleg waar allemaal aan moet worden voldaan. Krijgen de mensen een opleiding over hoe dit aan te pakken? Het is een heel specifiek onderhoud. Of gaan we dit uitbesteden aan een onderaannemer? En hoe zit het met het opruimen van het zwerfvuil? Dat is in principe voor Infrabel en het is de stad die dit moet aanhalen en Infrabel moet het dan op hun kosten weghalen. Maar door de samenwerkingsovereenkomst verschuift dit naar de stad. Men schat de heraanleg op 80 à 100.000 euro, zonder onderhoud. Wat is het totaal budget hiervoor voorzien? Dit zou geen financiële impact hebben, maar dat geloof ik niet."

Filiep Bouckenooghe: "Het is doordat Infrabel deze spoorwegbermen op een strategische plaats van de stad niet beheert zoals dat moet volgens een goed groenbeheer dat wij moeten ingrijpen. Hun groenbeheer is een soort hakhoutbeheer van om de 20 jaar eens langs te komen en alle grote bomen gaan eruit. Dat is hun beheer... Er komen zodanig veel klachten hierover... Het is het weinige groen dat aanwezig is op deze plaatsen dat ons aangezet heeft om het op een andere manier aan te pakken."

"Daarmee zijn we naar hen gestapt. Dit kan niet meer. Dan gaat Infrabel daar op in ofwel neem je uw verantwoordelijkheid als stad. Infrabel heeft daar geen enkele zin in, dat behoort niet tot hun kerntaken, tot hun takenpakket. Dan kun je de redenering maken: als we nu vanuit de stad een matig beheer opzetten waarbij we streven naar een soort verticale tuinen binnen de stad, kunnen we de kwaliteit op deze plaats vergroten. Het was al zo dat heel veel mensen die uitkijken op die bermen dat als bijna het enige groen zien binnen de stad. De vraag was duidelijk aanwezig vanuit de burger. Dus hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Het zal een beperkte aanleg zijn waarbij we erin moeten slagen om op een financiële aanvaardbare manier deze spoorwegberm kwalitatiever te maken met meer kleur, aangenamer dan op vandaag. Dat is berekend, er is een prijsvork. Die is 18 à 22.000 euro. We gaan dat niet zelf doen, we gaan dat uitbesteden en de veiligheidsvoorschriften blijven hetzelfde, of we dit nu als stad uitbesteden of Infrabel. En dat zal opgenomen worden in de overeenkomst. De opzeg kan vanuit beide kanten komen."