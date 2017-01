Live van op de Roeselaarse gemeenteraad: Weinig inhoud, veel verschuivingen

19:53

Aanpassing aan verkeersbord moet zwaar verkeer weren

"Groot was mijn enthousiasme toen ik het volgende in de krant las: 'Gemeenten weren zwaar verkeer uit dorpskernen. In de gemeenten Hooglede, Kortemark, Lichtervelde, Roeselare, Staden en Torhout duiken de komende weken nieuwe verkeersborden op voor al het verkeer zwaarder dan vijf ton.' Maar toen ik las door welke gewestwegen dit gebied wordt afgebakend was mijn enthousiasme niet meer zo groot. Want als ik het juist bekijk, dan valt Oekene niet in dit gebied", aldus Stefaan Van Coillie (CD&V), zelf inwoner van Oekene.

"Nochtans zijn de inwoners van Oekene al lang vragende partij om het doorgaand zwaar verkeer te weren uit de dorpskern. Heel wat zwaar vervoer dat bestemd is voor Sint-Eloois-Winkel en Gullegem rijdt door de dorpskern, terwijl er alternatieven zijn via de Moorseelsesteenweg en de ventweg langs de A17 vanuit Gullegem. Bij het inrijden van Oekene vanaf de Rijksweg staat een verkeersbord dat aangeeft dat binnen 7,6 km verkeer boven de 5,5 ton verboden is; dit is dan vanaf de grens met Gullegem. Veel Oekenaars begrijpen niet waarom die 7,6km daaronder staat. Vandaar mijn vraag : zal in het kader van deze beslissing ook Oekene opgenomen worden in dit reglement zodat zwaar doorgaand verkeer kan geweerd worden?"

Griet Coppé (CD&V): "We hebben die vraag al een paar keer gekregen en het blijft een probleem. Hoe het komt dat er daar zo'n bord hangt? In 2012 is er op initiatief van de provincie West-Vlaanderen in de driehoek Ieper-Diksmuide-Roeselare bewegwijzering voorzien om zwaar verkeer in het dorpscentrum te weren en hen rechtstreeks naar de industriezones te leiden. In het verleden is er op grondgebied Ledegem, vanaf de gemeentegrens een zone afgebakend. Vandaar dat de afstand van Ledegem naar Oekene werd aangegeven. Gezien het een probleem blijft en we er oor naar hebben, is het de bedoeling dat er op het kruispunt Oekene - Rijksweg om de afstand te verwijderen, er zal enkel nog staan plaatselijk verkeer."

"Zal dit alle zwaar verkeer weg houden, wellicht niet. Maar we spelen er wel mee. Zo houden we bij het afgeven van vergunningen, zoals de firma Maeyaert, dat er geen zwaar verkeer gelokt wordt. Zij hebben bv. een vergunning tot in maart 2018, dat is de tijd die ze hebben om zich te herlokaliseren. Eens dit bedrijf elders zit, zou dit toch al wat moeten schelen."