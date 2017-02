Lichtpuntje voor Dentergem in de Optima-affaire

Tijdens de gemeenteraad vroeg raadslid Veerle Cannie (Focus8720) burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) of hij meer nieuws had ontvangen over de Optima-affaire.

Het Dentergemse gemeentebestuur parkeerde namelijk 1,3 miljoen euro op een rekening bij de failliete bank. "Twee weken geleden zaten wij samen met een raadsman. Hij raadde ons aan om als openbaar bestuur een klacht in te dienen tegen bestuurder Philip De Hulsters. Daarnaast wachten wij nog steeds op het verslag van de onderzoekscommissie. Toch is er een heel miniem lichtpuntje in de affaire. Blijkbaar is er een borgsom van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee de negentig openbare besturen zullen worden vergoed. We hopen dus dat we als gemeente een deel van onze gelden kunnen recupereren. Wanneer ik hierover meer weet, laat ik het zeker weten," aldus Degroote.

(LM)