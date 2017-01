LDD geeft aftrap campagne gemeenteraadsverkiezingen in Oostende

LDD (Lijst Dedecker) werd exact tien jaar geleden boven de doopvont gehouden. Voor boegbeeld Jean-Marie Dedecker was dat het teken om terug te blikken. Rode draad doorheen zijn toespraak: "veel" van wat hij in 2006 in zijn boek 'Rechts voor de raap' schreef, "is nu common sense geworden en is overgenomen doo...