Kurt Grymonprez neemt gedwongen ontslag als schepen in Izegem

De voorbije dagen rijpte er een politieke bom in Izegem. Schepen Kurt Grymonprez (SP.A) nam maandagavond ontslag als schepen en gemeenteraadslid van de stad Izegem. "Kurt nam deze zware beslissing in het belang van ons stadsbestuur, omdat er aanwijzingen zijn dat hij recent de deontologische code van lokale mandatarissen niet heeft gerespecteerd", legt burgemeester Bert Maertens (N-VA) uit. "Het is in elk geval positief dat de schepen zijn politieke verantwoordelijkheid neemt, zodat de goede werking van het stadsbestuur en de stadsdiensten gegarandeerd blijft."

