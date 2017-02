Kris Vincke (Beernem): de man die elk jaar zijn mandaten vergeet aan te geven

Net geen 200 Belgische politici gaven in 2015 hun mandaten niet aan, terwijl dat wel moet. De West-Vlaamse kampioen van de vergeten aangifte is advocaat Kris Vincke uit Beernem. In negen jaar diende hij geen enkele keer zijn mandaten in. "Dit jaar beloof ik beterschap."