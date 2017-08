Kortrijk dringt criminaliteit met ruim 15 procent terug

De politie noteerde tussen januari en eind juni 3.084 feiten. Dat is 15,2 procent minder dan de 3.638 feiten in diezelfde periode vorig jaar en bijna een kwart minder in vergelijking met de eerste zes maanden van 2014. Bijna alle cijfers zijn dalend. Enkel informatiecriminaliteit kent een stevige stijging van 36 procent. Het gaat onder meer op phishing, maar ook om gevallen van sexting.

Save-netwerk en cameranetwerk

Het aantal woninginbraken daalde met bijna een kwart, appartementsinbraken met bijna een vijfde, bedrijfsinbraken met bijna de helft en inbraken in openbare gebouwen met precies de helft. Het aantal fiets- en bromfietsdiefstallen werd met 40 procent teruggedrongen, het aantal autodiefstallen viel met 17,6 procent terug. Ook andere diefstallen en gevallen van afpersing werd met een vijfde teruggedrongen.

De voorbije jaren werkte Kortrijk enkele concrete actiepunten uit en met de SAVE-netwerken is ook de sociale controle fors verhoogd. Ook het cameranetwerk doet zijn werk. Recent werd in de binnenstad de honderdste veiligheidscamera in gebruik genomen. "Maar laten we niet te euforisch doen en vooral goed blijven verder werken. Zo moeten we waakzaam blijven voor grenscriminaliteit", aldus burgemeester Van Quickenborne. De zones in het zuiden van West-Vlaanderen werden sinds de aanslagen in Parijs in december 2015 fors geholpen door de grenscontroles. Die zijn nu zo goed als opgeheven.