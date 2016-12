Johan Vande Lanotte overweegt om met burgerbeweging naar de kiezer te trekken

In een interview zaterdag zegt hij ervan overtuigd te zijn dat steden in de toekomst niet meer volgens een partijpolitieke logica en ook niet meer met partijen moeten worden bestuurd, maar wel met geëngageerde en actieve burgers die samen een positief project uitwerken. De socialist is er nog niet helemaal uit, maar de kans bestaat dat zijn naam straks in Oostende niet op de SP.A-kieslijst staat.

"Op nationaal niveau heb je ideologische verschillen en wordt er stevig gebakkeleid, maar in gemeenten is dat anders. Daar moet je samenwerken en samenleven. Een stad kun je niet via een partijpolitieke logica besturen. Daar moet je alle talenten, ideeën en mogelijkheden samen in een positief project gieten", zegt Vande Lanotte.

De Oostendenaar meldt ook nog dat het beter zou zijn moesten de linkse partijen sp.a en Groen de handen in elkaar slaan. "Je kunt het enkele keren proberen, maar als je een vrouw graag ziet en ze wijst je telkens af, dan ben je een ezel als je het blijft proberen", zegt hij.

