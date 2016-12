Johan Vande Lanotte neemt afscheid van de Kamer en zet 'Oostende definitief op de eerste plaats'

De gewezen vicepremier en partijvoorzitter heeft in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke aangekondigd dat hij op 10 januari, dus na het kerstreces, het parlement verlaat. Vande Lanotte kreeg daarop een staande ovatie van de overige Kamerleden.

Vande Lanotte had eerder aangegeven dat hij eind dit jaar de nationale politiek zou verlaten om zich meer toe te leggen op zijn thuisstad Oostende. Hoewel hij al jaren werd aanzien als de sterke man in Oostende, volgde hij pas in augustus 2015 Jean Vandecasteele op als burgemeester. Toch w6as het afwachten of Vande Lanotte effectief de daad bij het woord zou voegen. Of het een belangrijke rol was of niet, zal de geschiedenis moeten uitwijzen, "maar dat hij een rol heeft gespeeld in de geschiedenis, staat vast", stelde Kamervoorzitter Bracke.

Bijna 30 jaar nationale politiek

Johan Vande Lanotte draait al bijna dertig jaar mee in de vaderlandse politiek. In 1988 werd hij kabinetschef, om in 1995 zelf minister van Binnenlandse Zaken te worden. Hij was vicepremier en minister van Begroting in de regeringen Verhofstadt I en II. Toen hij in 2005 voorzitter van de SP.A werd, moest hij die tweede ploeg-Verhofstadt verlaten. Hij keerde nog terug als vicepremier in de regering-Di Rupo, waar hij verantwoordelijk was voor Economie, Consumenten en de Noordzee. Tijdens de vorming van die regering speelde Vande Lanotte nog een belangrijke rol als bemiddelaar in de onderhandelingen over de staatshervorming en de hervorming van de financieringswet.

