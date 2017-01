Jean-Marie Dedecker wacht af, maar ziet gat in de markt

Jean-Marie Dedecker weet nog niet of er in 2019 een grote comeback komt voor Lijst Dedecker. "Ik wacht eerst de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 af en zie dan of er een gat in de markt is." Toch blijkt er wel degelijk weer interesse in Lijst Dedecker.