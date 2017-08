Jasper Pillen krijgt tweede plaats op Open VLD-lijst voor Brugse verkiezingen

De 33-jarige Jasper Pillen krijgt in Brugge de tweede plaats toebedeeld op lijst van Open VLD om naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te trekken. Dat meldt fractieleidster in Brugge en lijssttrekker Mercedes Van Volcem. Pillen is vooral bekend als woordvoerder van federaal minister voor Mobiliteit François Bellot (MR).