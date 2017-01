Jan Verfaillie uit kritiek op eigen coalitie in Veurne en overweegt politiek einde

"De samenwerking binnen de huidige meerderheid is vrij goed, maar toch zijn er een aantal pijnpunten die dringend aangepakt moeten worden", aldus Jan Verfaillie. Het CD&V-boegbeeld weet nog niet of hij in oktober 2018 opnieuw op een verkiezingslijst zal staan, laat staan dat hij opnieuw de sjerp zou ambiëren. "Ik begin meer en meer de vraag te krijgen wat ik ga doen bij de eerstvolgende stembusgang. Ik ben er nog niet aan uit. Als ik opkom, dan weet ik nog niet of dat als lijsttrekker zal zijn. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 2012 was er bij ons geen enkele discussie dat ik de lijst zou trekken, in 2018 is dat een ander verhaal. Overweeg ik een absolute exit? Die kans is vandaag fiftyfifty. Politiek vraagt heel wat opofferingen op privévlak."

