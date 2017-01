Jan Verfaillie blijft op post als schepen in Veurne ondanks felle kritiek

In een interview in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurne/Diksmuide, was Veurns schepen van Financiën Jan Verfaillie vorige week opvallend scherp voor zijn eigen meerderheid. De schepen hekelde onder meer de impact van de brandweerhervorming voor Veurne, het gebrek aan camera's voor nummerplaatherkenning op Veurnse wegen, de procedures voor privéverenigingen die evenementen willen organiseren en de openbare netheid in Veurne.

Gemeenteraadsverkiezingen

Maandagavond hield CD&V Veurne een crisisvergadering naar aanleiding van de uitspraken van de schepen. De vergadering duurde uren aan een stuk. "Het CD&V-bestuur heeft zich beraden naar aanleiding van het interview met schepen Jan Verfaillie in Het Wekelijks Nieuws. Het bestuur betreurt de manier waarop een aantal pijnpunten in de media kwamen zonder intern overleg. Na een open en constructieve dialoog werd het vertrouwen bevestigd in het bestuur, de coalitie en haar mandatarissen. De komende weken zal een lijstvormingscomité werken aan de verdere voorbereidingen richting de verkiezingen van 2018. Voormalig voorzitter Joël Clays zal dit comité voorzitten", aldus een persmededeling.

Niet voor herhaling vatbaar

"We hebben Jan duidelijk gemaakt dat dit niet voor herhaling vatbaar is", liet voorzitter Jef Germonpré dinsdagmorgen weten. "Hij wordt niet uit zijn functie gezet als schepen - daartoe kunnen wij hem trouwens niet dwingen. Het dagelijks bestuur van CD&V Veurne hoopt dat de rust en vrede kan terugkeren", klinkt het.

"Ik vrees dat iedereen beseft dat de waarheid kwetst"

Dinsdag komt het schepencollege van Veurne samen. "Ik hoop dat de plooien daar gladgestreken kunnen worden en dat de zaken stabiliseren", aldus nog Jef Germonpré. "Ik vrees dat iedereen beseft dat de waarheid kwetst", liet Jan Verfaillie weten. "Dit wordt maandag ongetwijfeld vervolgd", aldus de schepen, doelend op de gemeenteraadszitting van 23 januari.

Ook kritiek bij andere CD&V-leden

Een anonieme bron binnen CD&V Veurne laat weten dat Jan Verfaillie niet alleen staat met zijn kritiek. "Door het interview in Het Wekelijks Nieuws vorige week kwam er duidelijkheid om veel eerlijker en opener te zijn, niet alleen binnen de partij maar ook in het coalitiebeleid", laat een partijlid weten.

Lees hierover ook in Krant van West-Vlaanderen, editie Het Wekelijks Nieuws Veurnse/Diksmuide van vrijdag 20 januari 2017.